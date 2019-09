Napoli-Sampdoria, le ultimissime sulle scelte di Ancelotti: c'è Lozano

NAPOLI SAMPDORIA LOZANO / Tutto pronto al 'San Paolo' per il debutto casalingo del Napoli di Ancelotti che vuole ripartire dopo il duro stop in casa della Juventus. Di fronte la Sampdoria di Di Francesco protagonista di un avvio di stagione shock.

Per la sfida, secondo le ultime raccolte dall'inviato di Calciomercato.it il tecnico dei partenopei si affiderà al messicano Lozano dal primo minuto in attacco in coppia con Mertens. Ecco lo schieramento che sarà annunciato ufficialmente tra pochi minuti:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Zielinski, Fabian Ruiz; Mertens, Lozano

Dall'inviato Ciro Troise