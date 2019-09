JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE ATLETICO MADRID FORMAZIONE / Trasferta sfortunata per la Juventus a Firenze. Nel match contro la squadra di Montella, i bianconeri nel primo tempo hanno dovuto effettuare due cambi per infortunio. PrimaDouglas Costa, poi Miralem Pjanic: due pedine a dir poco fondamentali per Maurizio Sarri, che deve pensare anche alla sfida di mercoledì contro l'Atletico Madrid. Entrambi hanno accusato un problema muscolare e per recuperarli in quattro giorni servirebbe un miracolo.

Diversa la situazione per Danilo , anche lui costretto a uscire dal campo ma per crampi: sulla carta il brasiliano è l'unico recuperabile.

La Juventus debutterà in Champions League con la partita più complicata della fase a gironi, ma con qualche problema di formazione soprattutto in alcuni reparti. La difesa non dovrebbe subire modifiche con Szczesny, Danilo, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro titolari. L'incognita è legata al terzino ex City, uscito per crampi dal match con la Fiorentina: Sarri prega affinché non si tratti di nulla di serio. In caso contrario è pronto Cuadrado ad adattarsi terzino, vista l'assenza di De Sciglio. In mediana spazio in regia a Bentancur, con Khedira e Matuidi ai suoi lati anche se il tedesco potrebbe rifiatare lasciando spazio a Rabiot mentre Ramsey non dovrebbe ancora essere pronto per giocare dal 1'. Anche in avanti scelte praticamente obbligate, visto che il tridente sarà composto necessariamente da Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala a questo punto dovrebbe essere il primo cambio, ma il tecnico toscano avrà davvero poco spazio per decidere. Chiellini, Emre Can e Mandzukic, infatti, non sono stati inseriti in lista Champions e non sono disponibili.