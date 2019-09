SPAL-Lazio, Inzaghi: "Nel derby un pareggio che brucia"

SPAL LAZIO INZAGHI DERBY / Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta a Ferrara contro la Spal ha parlato in conferenza stampa tornando anche sul pari nel derby della sua Lazio arrivato prima della sosta: "Dopo il derby c'è stata amarezza in tutti noi, è stato un pareggio che brucia.

Resta però la prestazione che deve trasformarsi in carica agonistica già da domani contro la Spal. Una gara molto insidiosa. Dovremo essere bravi ad affrontarla col piglio giusto. Se puntare al quarto posto è limitativo? Non siamo molto bravi a fare proclami. Ho parlato con i ragazzi del precedente di Ferrara dello scorso anno. Abbiamo una gara insidiosa che un campionato fa ci è costata cara, visto che venivamo dalla vittoria di Milano. Abbiamo rivisto quella partita, fu una gara normale e a Ferrara non vinci se giochi in quel modo".