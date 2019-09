RONALDO VIDIC CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo ha cominciato la sua seconda stagione in Italia con la maglia della Juventus. Il portoghese è entrato nella stagione dei suoi 35 anni, ma ha intenzione di continuare a sfidare i propri limiti. Questa è stata sempre la forza del campione di Madeira, oltre alla grande serietà: "È il giocatore più professionale che ho incontrato nella mia carriera".

Non ha dubbi Nemanja, che ha giocato con Ronaldo per tre anni e mezzo con la maglia del

Il difensore serbo, passato anche in Serie A con l'Inter, ha parlato a 'The Athletic': "Cristiano aveva un grande talento, un grande sogno, un grande desiderio e grandi obiettivi. Non ha mai smesso di spingersi al limite e non si fermerà mai. Lo rispetto molto. Lo marcavo in ogni allenamento, aveva una tecnica eccellente, calciava con il sinistro e con il destro, era bravo di testa e cercava sempre di migliorarsi". L'ex difensore aggiunge: "Quello che mi impressionava di più era quanto Ronaldo fosse informato nonostante i 21 anni. Dopo l'allenamento si fermava ad allenarsi sui tiri in porta e i dribbling, poi a casa faceva stretching e altri esercizi. Merita tutto il suo successo".