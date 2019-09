FIORENTINA- JUVENTUS VOTI DEL PRIMO TEMPO/In un Franchi accaldato sia per il tifo che per le temperature estive, si chiude sullo 0-0 il primo tempo. La prima di Sarri sulla panchina duella Juventus inizia subito in salita, i bianconeri dopo pochi minuti devono rinunciare ad uno dei migliori delle ultime partie, D. Costa è costretto a lasciare il campo per infortunio muscolare al flessore. Fiorentina più propositiva, parte aggressiva e cerca subito di riconquistare il pallone. La coppia d’attacco viola, si sacrifica tanto e riparte in velocità, pressing di Ribery e Chiesa che mettono in difficoltà la difesa avversaria. Uno svarione di Szczesny quasi fa segnare il venticinque viola. La Juve si fa vedere dalle parti di Dragoswki con Matuidi che trova una buona opposizione del portiere. Da segnalare la buona prestazione di Castrovilli in entrambe le fasi di gioco. Due occasioni per Dalbert nei minuti finali.

Prima parte del match conclusa come è inziata, i bianconeri perdono un altro pezzo di valore, Pjanic lascia il campo anche lui per un problema muscolare.

TABELLINO

FIORENTINA-JUVENTUS:0-0

FIORENTINA(3-5-2): Dragowski 6,Milenkovic 6, Pezzella6 , Caceres 6 ; Lirola 6, Pulgar 6, Castrovilli 6,5, Badelj 6, Dalbert 6 ; Chiesa 6, Ribery 6,5. A disp.: Terracciano, Ceccherini, Ranieri, Venuti, Terzic, Cristoforo, Zurkowski, Dabo, Ghezzal, Sottil, Boateng, Vlahovic. All. Montella

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny 5,5; Danilo6 , Bonucci 6, De Ligt 6 , Alex Sandro 6; Khedira 5,5, Pjanic 6 ( 44' Bentancur), Matuidi 6; D.Costa sv (8’Bernardeschi 5,5), Higuain 5,5 , Ronald 5,5 . A disp.:Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Cuadrado, Emre Can, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Dybala, Bernardeschi. All. Sarri

Marcatori:

Arbitro: Irrati sez. di Pistoia

Ammoniti: 9’ Caceres(F), 14’ Pjanic (J), 37’ Chiesa (F)

Espulsi: