p>CAGLIARI MARAN NAINGGOLAN/ Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, Rolando, allenatore del Cagliari, ha parlato dell'infortunio di Radja, centrocampista belga che ha accusato un problema al polpaccio sinistro: "Domani mancherà anche il Ninja, ma per lui non si tratta di una cosa grave, in ogni caso non voglio dare tempistiche per il ritorno effettivo". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!