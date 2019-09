JUVENTUS DOUGLAS COSTA INFORTUNIO FIORENTINA / Brutte notizie per la Juventus.

Dopo meno di 5 minuti dall'inizio della gara contro la Fiorentinaha accusato un problema muscolare alla coscia destra.

Il brasiliano si è fermato subito, mettendo in moto la panchina bianconera: al suo posto è entrato all'8' il grande ex Federico Bernardeschi. Maurizio Sarri ha così dovuto subito rinunciare a uno degli uomini più in forma della sua squadra, che in attesa di capire l'entità dello stop salterà verosimilmente anche il debutto in Champions League di mercoledì in casa dell'Atletico Madrid.