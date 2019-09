FIORENTINA SPALLETTI MONTELLA/ Un match di cartello quello fra la Fiorentina e la Juventus al quale assiste in tribuna anche Luciano Spalletti, ex allenatore dell'Inter, ed ancora alla ricerca di una panchina.

Intanto la Viola di Vincenzo Montella è ancora a caccia dei primi punti in campionato con l'ex Milan che, se non dovesse muovere la classifica nelle prossime giornate, potrebbe anche non essere più così certo della permanenza in panchina. A questo proposito, proprio la presenza di Spalletti sarebbe un possibile 'indizio' sul futuro della Fiorentina.