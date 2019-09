JUVENTUS PARATICI FIORENTINA MANDZUKIC / La Juventus sta per scendere in campo in casa della Fiorentina nel match che apre la terza giornata di campionato. La sfida segna anche la prima in panchina di Maurizio Sarri dopo i problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dal campo nelle prime due giornate. A pochi minuti dal fischio d'inizio le parole del ds bianconero Fabio Paratici: "Sarri è molto tranquillo, poi sfido chiunque a non poter stare in panchina e dire le cose che vuole siano fatte. E’ una situazione di difficoltà".

Il dirigente dellaha parlato chiaramente anche della cessione in corso di Mario Mandzukic

Paratici continua ai microfoni di 'Sky Sport': "Se penso di aver costruito una rosa superiore a quella dell’anno scorso? Siamo un club, ci sono persone che lavorano, prendiamo decisioni tutte insieme, poi quelle di mercato sono più ristrette ma usiamo il noi. Noi abbiamo sempre lavorato per migliorare noi stessi, facendo un passo in avanti ogni anno e pensiamo di esserci riusciti anche quest’anno".