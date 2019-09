ROMA SASSUOLO CONVOCATI FONSECA SMALLING MKHITARYAN / La Roma torna in campo dopo la sosta per le nazionali. Contro il Sassuolo mancherà Chris Smalling, che avrebbe esordito quasi sicuramente ma si è fermato per un sovraccarico muscolare.

Dopo la conferenza stampa della vigilia, il tecnico giallorosso Pauloha diramato la lista dei convocati, di cui fanno parte anche gli altri due nuovi acquisti

Di seguito l'elenco completo dei convocati giallorossi per Roma-Sassuolo:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Spinazzola, Florenzi, Juan Jesus, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini.

Centrocampisti, Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara.

Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Antonucci, Mkhitaryan, Kluivert.