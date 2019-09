p>FIORENTINA MONTELLA CAROBBI/ Intervistato ai microfoni di 'Calciomercatonews.com', Stefano, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato della posizione di Vincenzoe non solo... PER CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI!

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!