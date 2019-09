INTER BROZOVIC CLAUSOLA / E' stato a lungo uno dei 'cedibili': Marcelo Brozovic per qualche anno è stato tra i calciatori dell'Inter che potevano lasciare la società nerazzurra sia per fare cassa sia perché non pienamente convincente. Le cose però con l'arrivo di Conte sono cambiate: il croato ha conquistato l'ex commissario tecnico che lo considera ora un calciatore inamovibile.

L'allenatore salentino ha consegnato le chiavi del centrocampista a Brozovic e lui ha risposto presente con ottime prestazioni. Brozo inamovibile quindi ma con un occhio al mercato: la clausola da sessanta milioni di euro presente nel contratto del 26enne di Zagabria, scadenza 2022, potrebbe diventare allettante in estate per qualche big europea. Finora, riferisce il 'Corriere dello Sport', non si registrano movimenti in tal senso ma se Brozovic dovesse continuare a convincere, la presenza della clausola farebbe scattare un piccolo allarme pere Conte.