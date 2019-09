JUVENTUS KROOS MANCHESTER UNITED / Se Pogba resterà al Manchester United, non è detto che Real Madrid e Manchester United non possano fare altre operazioni di mercato: i 'Red Devils', infatti, vogliono regalare Kroos al proprio tecnico e sono pronti a fare un'offerta importante alle merengues.

A riportarlo è la 'Bild' secondo cui già a gennaio dall'Inghilterra partirà destinazione Spagna una proposta da 75 milioni di euro. Il centrocampista tedesco è al momento un titolare inamovibile per Zidane e ha un contratto in scadenza 2023: difficile che il Real lasci andare il 29enne, a meno che nell'operazione non venga incluso Pogba, il vero pallino del tecnico francese che lo ha chiesto, invano, in estate.