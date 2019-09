INTER BONOLIS CONTE ICARDI MERCATO / Conte, Icardi, scudetto, il mercato. Questi e altri i temi contenuti nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Paolo Bonolis, conduttore e showman televisivo, noto tifoso nerazzurro.

Prime impressioni sulla nuova Inter...

"Un'Inter diversa dalle precedenti, rafforzata dal mercato. E' una squadra aggressiva, volitiva, gioca spesso in profondità avendo anche i giocatori adatti per farlo. Mi piace per la determinazione. Può essere "disturbante" nei confronti di un'ovvietà di campionato, con Juventus prima e Napoli seconda".

Quindi non concordi con chi sostiene che i nerazzurri possano conquistare lo scudetto?

"Mi sembra molto ambizioso. Certo, una squadra come l'Inter ha il dovere di entrare in campo e provare a vincere ogni partita. Qualora ci riuscisse, conquisterebbe lo scudetto".

Credi nel fattore Conte, considerato il vero valore aggiunto?

"Sicuramente è il valore aggiunto, non solo sotto il profilo atletico e tattico, ma anche motivazionale. Credo lui sia estremamente adatto nel creare quella specie di mente alveare che porti tutti a sposare il progetto fino in fondo con grande determinazione.

Sotto questo profilo mi ricorda Mourinho".

Ad un tifoso nerazzurro come te, che effetto fa vedere un'ex bandiera della Juventus sulla panchina dell'Inter?

"Per me non c'è nessun problema. Stiamo parlando di un professionista che ha giocato con la Juve, ne è stato capitano, l'ha allenata, ma ha guidato anche altre squadre. Se uno guarda al passato si preclude il futuro. E' come se un uomo sposasse una donna, pensando a tutti i fidanzati che ha avuto prima di lui".

La Juventus resta però la "nemica" storica per ogni interista...

"Certo. E' una nemica sportiva per tutto ciò che è avvenuto in passato e perchè la storia vuole che tra le due squadre ci sia questo derby d'Italia, non solo nei risultati, ma anche negli intenti".

Ti è piaciuto il mercato di Marotta, in particolare gli acquisti in attacco?

"Sì. Lukaku è un giocatore che si dedica molto alla squadra. Riuscirà sicuramente a fare anche diversi gol".

Al suo fianco scegli Lautaro o Sanchez?

"Lautaro è un giocatore che a me piace molto, come del resto ho sempre ammirato Sanchez. Certo, il cileno ha bisogno di rivitalizzarsi dopo il biennio offuscante di Manchester. Conte, a mio avviso, qualche volta potrebbe schierare il tridente in un ipotetico 3-4-3".

Se fosse dipeso da te, avresti provato a recuperare Icardi?

"Hanno fatto bene a cederlo".

Contro l'Udinese pronostico scontato?

"Non c'è nulla di scontato nel calcio".