PSG NEYMAR ULTRAS COMUNICATO / Le vicende che hanno riguardato Neymar durante il calciomercato estivo non sono passate inosservate agli occhi della tifoseria del PSG. Il brasiliano infatti è stato un obiettivo del Barcellona, club desideroso di riportarlo tra le proprie fila.

L'atteggiamento tenuto dal calciatore di fronte a questa situazione non è piaciuto al gruppo ultras di maggioranza della tifoseria transalpina Collectif Ultras Paris, il quale ha spiegato, tramite 'Twitter' la propria posizione attraverso un comunicato:

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

"Quello che rimproveriamo a Neymar è di non aver rispettato diverse volte il nostro club, e di averlo persino umiliato. Ha studiato una strategia disastrosa per salutarci e andare al Barcellona, uno dei principali avversari in campo europeo. Vista la mancanza di scuse da parte sua, siamo decisamente scettici nel vederlo indossare la nostra maglia un'altra stagione. Invitiamo i tifosi del PSG a mostrargli che non ha più diritto di sbagliare. Il percorso della redenzione sarà molto lungo".