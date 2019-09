CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Gabigol continua a stupire in Brasile: dopo il rilancio con il Santos, l'attaccante brasiliano di proprietà dell'Inter si sta confermando ad altissimi livelli anche con la maglia del Flamengo.

15 i gol realizzati in 14 presenze in campionato, più i cinque siglati in Copa Libertadores. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Numeri importanti dopo il fallimento europeo rimediato prima con la maglia nerazzurra e poi con quella del Benfica. Ora il Flamengo vorrebbe acquistare a titolo definitivo il proprio attaccante: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'Inter sarebbe disposto a cedere Gabigol per almeno 20 milioni di euro. Contatti continui tra le parti con la dirigenza nerazzurra che ha manifestato interesse per il gioiellino classe 2002 Reinier.