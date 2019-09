CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM RINNOVO / Christian Eriksen è uno dei calciatori più seguiti sul mercato. In scadenza di contratto con il Tottenham a giugno 2020, il centrocampista è finito nel mirino, in Italia, di Inter e Juventus, società pronte a cogliere l'occasione di tesserarlo a parametro zero.

Secondo quanto rivelato però dal portale inglese 'Football Insider', anche il club londinese sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo per cercare di convincere il proprio tesserato a porre la firma sul rinnovo contrattuale: gli Spurs sarebbero infatti pronti a mettere sul piatto un nuovo accordo da poco piùdi 67 milioni di euro complessivi. Intanto a tessere le lodi del protagonista della questione ci ha pensato il tecnico dei londinesi Pochettino

