p>CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC / Dopo aver cercato di accontentare su tutti i fronti del mercato, ora la dirigenza dell'Inter può concentrarsi e completare alcune pratiche legate ai rinnovi di diversi giocatori. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Mentre mancherebbe solo l'annuncio ufficiale per quello di D'Ambrosio, la priorità di Marotta ora è quella di prolungare il contratto di capitan Handanovic e blindare Lautaro Martinez. Il contratto del portiere sloveno è in scadenza nel 2021: il numero 1, che nella passata stagione ha ereditato la fascia da capitano da Mauro Icardi, è ormai diventato un punto di riferimento per lo spogliatoio e per la società. La volontà della dirigenza nerazzurra è quella di spostare la scadenza al 2022, quando la carta d’identità reciterà 38: ciò permetterebbe all'Inter di monitorare con attenzione la crescita di Radu e Brazao, papabili futuri portieri nerazzurri.