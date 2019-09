p>SACCHI CONTE SARRI JUVENTUS INTER / Arrigo, ex allenatore dele della Nazionale azzurra, si è concesso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per parlare del ritorno in Italia dirispettivamente sulla panchina dellae dell'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole: ''Il loro ritorno in Serie A farà bene non solo a Juve e Inter, ma a tutto il calcio italiano che è rimasto indietro di settant’anni. Così come sta facendo bene il rientro di Ancelotti. Sono entrambi sceneggiatori: scrivono il film e i loro ragazzi lo interpretano, liberi di aggiungere le loro qualità di fantasia e di imprevedibilità".

Le differenze tra i due: ''Maurizio è un esteta, gli piace il possesso, va a prendersi il dominio del campo col pressing. Conte è meno paziente, cerca subito la verticalizzazione per le punte. Il suo gioco è più immediato, fa meno pressing e, di conseguenza, le sue squadre sono un po’ più lunghe. Via i big? La società ha fatto benissima a cedere Icardi, Nainggolan e Perisic''.