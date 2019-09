FIORENTINA JUVENTUS COMMISSO CHIESA / Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli. L'attesissimo big match contro la Juventus è sempre più vicino ed in serata è rientrato in Italia il patron della Fiorentina Rocco Commisso che non voleva assolutamente perdersi questa super sfida. Intercettato dai cronisti all'aeroporto, il numero uno del club viola ha parlato dell'incontro e non solo: "Ci divertiremo domani con questa partita molto attesa - ha esordito -.

Mi aspetto una bellissima partita e rispetto per tutti. La nostra squadra darà tutto, poi vedremo alla fine quello che succederà. Gol di? L'ho visto con la maglia dell'Italia contro la Finlandia, ha fatto benissimo. Federico, se mi senti: vedi fare un gol domani eh (ride, ndr). Rinnovo se segna? Vediamo. Anch'io come i tifosi tengo molto a questa partita".

La chiosa, infine, è su Ribery: "Eccezionale. Ho saputo del suo comportamento con i più giovani: ha esperienza e anche cuore".