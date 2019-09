Manchester United, grana rinnovi: Solskjaer chiede di correre ai ripari e parte dalla difesa

MANCHESTER UNITED LINDELOF / Il ManchesterUnited, soprattutto negli ultimi anni, ha visto arrivare molti giocatori agli ultimi mesi di contratto con tutti i problemi che ne conseguono. Una questione che si sta rinnovando anche all'inizio di questa stagione, con tanti big, tra cui in particolare il portiere De Gea, in scadenza nel 2020.

Ora però il manager Ole Gunnar Solskjaer avrebbe chiesto alla società di cambiare registro e secondo il 'Daily Star' starebbe spingendo per definire alcuni rinnovi, a partire dalla difesa dove vuole blindare il blocco attuale ed i prossimi saranno giorni importanti per Viktor. Per l'ex Benfica sarebbre pronto un corposo aumento dell'ingaggio con prolungamento dell'attuale accordo in scadenza nel 2022.