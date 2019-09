BARCELLONA UMTITI INTER / Dubbio Messi e tegola Umtiti per Ernesto Valverde. Ancora cauto sul ritorno in campo dell'attaccante argentino, l'allenatore del Barcellona dovrà sicuramente fare a meno del difensore per circa due mesi.

Il 25enne è infatti alle prese con un infortunio al metatarso e dovrà osservare uno stop di 5/6 settimane, che lo costringerà ai box anche per Barcellona-Inter del prossimo 2 ottobre. Al rientro tra i convocati per il, invece, Luis, che ha recuperato dal problema al soleo.