INTER MOURINHO SANCHEZ LUKAKU / Il grande ex Josè Mourinho parla degli arrivi di Sanchez e Lukaku in casa Inter. In un'intervista rilasciata al 'The Telegraph', lo 'Special One' ha rivelato sull'attaccante cileno: "Nella passata stagione non l'ho visto felice. Se non sei contento, in ogni lavoro, è difficile giocare ad alti livelli.

Era un uomo triste, ma forse sono stato io a non esser stato capace di valorizzarlo al meglio. Probabilmente la Serie A potrà rigenerarlo, lo spero".

Un commento, poi, anche su Romelu Lukaku: "Ha sempre fatto gol: al West Bromwich, all'Everton e al Manchester United. La sua scelta rispecchia totalmente le sue ambizioni: credo volesse una nuova sfida".