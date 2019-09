TORINO LUKIC INFORTUNIO / Una buona ed una cattiva notizia oggi per Walter Mazzarri.

Il tecnico toscano ha ritrovato Nkoulou in difesa dopo il comunicato ufficiale di oggi, ma in compenso ha perso un centrocampista. Si tratta di Sasa, come confermato da una nota apparsa sul sito web del: "Terapie per Sasa Lukic causa fastidio al polpaccio destro avvertito con la nazionale serba: da valutare nei prossimi giorni la necessità di accertamenti strumentali".