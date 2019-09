BARCELLONA INFORTUNIO MESSI /Leo Messi non sarà ancora disponibile per la prossima sfida del Barcellona, in programma domani contro il Valencia. L'argentino, secondo Ernesto Valverde, difficilmente sarà a disposizione anche contro il Borussia Dortmund martedì prossimo: "Vedremo, non voglio anticipare nulla perchè non sono dottore".

L'allenatore dei blaugrana, in conferenza stampa, ha parlato della lesione dell'attaccante: "Quando ha saltato la sfida col Betis sembrava un piccolo stop durante il recupero, ma pare ci sia qualche problema alla cicatrice e questo ci obbliga ad essere cauti". La sua assenza lo preoccupa, ma fino a un certo punto: "È il migliore del mondo, ma vogliamo che stia bene. La squadra altre volte ha risposto bene anche in sua assenza".

