CALCIOMERCATO SERIE A GIUSEPPE ROSSI / In una toccante intervista a 'Sky Sport' si è confessato Giuseppe Rossi, grande talento inespresso del calcio italiano.

Gli infortuni hanno spesso fermato sul più bello l'ex attaccante dellache intanto lavora a casa e spera di ritornare presto in: "Non sono finito, anzi, mi viene mal di testa e mi arrabbio perché ho voglia di dimostrare a questa gente che Pepito può tornare ai livelli che tutti conoscono e che vuole e può ancora giocare in Serie A”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI