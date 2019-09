p>CALCIOMERCATO INTER MATRI ESPOSITO / Alessandroha deciso di ripartire dal: l'ex attaccante dell'ultimo giorno di mercato si è accordato con 'Le Rondinelle' e cercherà di guidare la squadra di Corini alla salvezza al fianco di. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'ex Milan e Juventus però è stato ad un passo dall'Inter. Nicolò Schira, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', rivela un curioso retroscena di mercato: l'agente Tullio Tinti avrebbe proposto negli ultimi giorni di agosto alla dirigenza nerazzurra come quinta punta Alessandro Matri. No secco di Conte che comunque ha avuto modo di lavorare con lui già a Torino. Dietro il rifiuto del tecnico salentino infatti ci sarebbe la volontà di puntare su quel ruolo fortemente in Sebastiano Esposito: l'Inter punta fortemente sul talento classe 2002 che ufficialmente è in Prima Squadra.