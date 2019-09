JUVENTUS ATLETICO MADRID MORATA SIMEONE / Non arriva proprio al meglio delle proprie condizioni l'Atletico Madrid di Diego Simeone dopo la sosta per le nazionali. I 'Colchoneros' scenderanno prima in campo in Liga contro la Real Sociedad e poi accoglieranno mercoledì la Juventus di Cristiano Ronaldo per l'esordio stagionale in Champions.

Contro i bianconeri rischia però di non esserci il grande ex Alvaroche da un paio di settimane è alle prese con una distorsione al ginocchio rimediata a fine agosto. Simeone ha deciso di non convocarlo per la partita di domani in Liga e ciò fa immaginare che la sua presenza possa essere a forte rischio anche per mercoledì in Champions League.