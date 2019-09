Napoli, Klopp sul caso spogliatoi: "Spero nella doccia..."

KLOPP SPOGLIATOI SAN PAOLO / La polemica sugli spogliatoi del San Paolo, risoltasi oggi con l'incontro avvenuto a Fuorigrotta con Aurelio De Laurentiis e il governatore Vincenzo De Luca, è arrivata anche in Inghilterra. Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, nella conferenza stampa di oggi, ha commentato con la sua solita ironia il caso, in vista del match con i partenopei di martedì: "Spero abbiano sistemato tutto, non so che dirvi, ho sentito diverse cose.

Ho visto delle foto, ma non un live streaming, magari le foto sono di maggio, non so che dire. Sono fiducioso, credo che riusciremo a fare una doccia e ad avere un posto per cambiarci, non so se stiamo creando un caso più grande di quanto sia basandoci solo sulle foto. Non sembra una bella cosa, ma finchè il campo è lì noi possiamo giocare: ovviamente non sarebbe il massimo non avere uno spogliatoio in buone condizioni, ma non ci resta che accettare la situazione a andare a giocare a calcio".

