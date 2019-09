p>CALCIOMERCATO JUVENTUS DE GEA MANCHESTER UNITED / Fabioe lanelle ultime finestre di mercato hanno mostrato particolare attenzione ai giocatori in scadenza di contratto e ingaggiabili quindi a parametro zero: ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto nel 2020 che rappresentano una ghiotta occasione e che sono pronti ad innescare una lotta serrata tra i principali top club europei. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Tra questi c'è anche David De Gea, portiere spagnolo del Manchester United. Le notizie che però giungono dall'Inghilterra non sono confortanti: secondo quanto riportato dal 'Manchester Evening News', in casa 'Red Devils' ci sarebbe grande ottimismo e fiducia per il rinnovo dell'attuale numero uno del club inglese. Fonti vicine al club sono certi del buon esito della trattativa per il rinnovo per altre sei stagioni.