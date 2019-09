Juventus, Ramsey convocato per Firenze. Un assente tra i big

CONVOCATI JUVENTUS FIORENTINA / Buone notizie per la Juventus in vista dell'insidiosa trasferta con la Fiorentina: Aaron Ramsey è stato infatti convocato per la prima volta dal suo arrivo in bianconero.

Il gallese si è infatti completamente ristabilito dall'infortunio subito durante la scorsa stagione all'Arsenal e rappresenterà un'opzione in più per, che a sua volta siederà per la prima volta sulla panchina dopo l’assenza delle prime due giornate a causa della polmonite.

Questo l’elenco dei bianconeri, del quale non fanno parte l’infortunato De Sciglio, né Mandzukic: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral; Pjanic, Ramsey, Khedira, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur; Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.

