Domani il Real Madrid di Zinedine Zidane torna in campo ospitando il Levante alle ore 13.00 al 'Santiago Bernabeu': gli occhi di tutto il mondo saranno però rivolti su Eden Hazard che potrebbe esordire con i 'Blancos' dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde di gioco in queste prime partite di campionato.

Zidane, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso così sul possibile esordio del fantasista belga: ''Bisogna procedere lentamente, è stato fermo per tre settimane. Tutti vogliamo vedere Hazard in azione, ma dobbiamo considerare anche le pressioni e le aspettative. È pronto, ma poi sarò io a decidere come utilizzarlo".