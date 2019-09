CALCIOMERCATO BARCELLONA MBAPPE NEYMAR PSG / Il Barcellona ci ha provato fino all'ultimo per cercare di riportare in Spagna Neymar: la stella brasiliana, che ha vestito la maglia blaugrana dal 2013 al 2017, alla fine ha deciso di rimanere in Francia al Paris Saint Germain.

Il club spagnolo tornerà alla carica? Questo sarà tutto da vedere ma in Spagna assicurano che il Barcellona abbia messo gli occhi anche su Kylian. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto infatti riportato da 'Mundo Deportivo' la dirigenza blaugrana starebbe pensando ad un clamoroso cambio di rotta: nel mirino non ci sarebbe più Neymar, ma il suo compagno di squadra Mbappé che è più giovane del brasiliano, ha meno problemi fisici e non spaccherebbe in due la tifoseria come successo nelle ultime settimane.