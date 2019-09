VALENCIA MARCELINO / L'esonero di Marcelino che ha abbandonato la panchina del Valencia ha creato tanto rumore in Spagna e in tutto il mondo: una scelta inaspettata quella della dirigenza del club spagnolo, dopo il ritorno in Champions League e la vittoria della Copa del Rey che mancava da 11 anni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lo stesso tecnico però in conferenza stampa ha spiazzato tutti con alcune dichiarazioni che di certo non passeranno inosservate: ''Sono sorpreso, non me lo aspettavo.

Sono assolutamente sicuro che il fattore scatenante sia stato la Coppa del Rey. Durante la stagione abbiamo ricevuto messaggi diretti e da altre persone che ci dicevano di non vincere quel trofeo. Vincere è stato il motivo che ha causato tutto questo. Esonero? Quando me l’hanno comunicato non ci credevo. Il 19 luglio, il presidente mi ha detto che c’era totale fiducia nel mio lavoro. Dopo quella dichiarazione come posso pensare di poter essere esonerato il 10 settembre? Sono incredulo, deluso. I risultati non c'entrano nulla, gli obiettivi sono stati tutti centrati. Mi considero un vincente, se andassi nello spogliatoio e dicessi ai ragazzi che di una competizione non ci interessa, allora loro che considerazione dovrebbero avere di me?"