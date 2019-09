BESIKTAS QUARESMA KASIMPASA/ Intervistato ai microfoni di 'BeIn Sports', Ricardo Quaresma, attaccante esterno del Kasimpasa, ha parlato dell'addio al Besiktas: "In passato ho sempre detto di voler giocare in una sola squadra in Turchia.

Poi sono stato costretto a lasciare il club perché il presidente ha deciso in questo modo, non ho potuto salutare nessuno, è assurdo il modo in cui mi hanno mandato via".

Quaresma ha poi aggiunto: "Dopo l'esperienza al Besiktas, e ringrazio i loro tifosi, non potevo giocare in squadre come il Galatasaray e il Fenerbahce. Nel cuore porterò soltanto due club, i bianconeri ed il Porto".