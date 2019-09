MANCHESTER CITY LAPORTE / Non arrivato buone notizie per il Manchester City e Pep Guardiola: confermata la gravità dell'infortunio di Aymeric Laporte che potrà rientrare a disposizione soltanto nel prossimo anno. Il manager spagnolo lo ha confermato parlando in conferenza stampa: "I tempi di recupero sono lungo, parliamo di cinque o sei mesi. Tornerà soltanto nel 2020: vedremo se a gennaio o a febbraio.

Il difensore spagnolo si è fatto male durante la sfida di Premier League contro il: un problema al ginocchio che ha richiesto un intervento chirurgico, eseguito due settimane fa. Nei bollettini medici non si è mai parlato di tempi di recupero fino ad oggi quando Guardiola ha fatto chiarezza su quanto sarà lunga l'assenza dell'ex Athletic Bilbao: 5-6 mesi con il calciatore che non rientrerà prima del prossimo anno. Un forfait lungo che potrebbe spingere la società di Manchester ad intervenire sul mercato nel mese di gennaio considerato che, una volta ristabilito, avrà bisogno di tempo per tornare in piena forma.