PSG NEYMAR ICARDI / Neymar e Icardi, Icardi e Neymar: i due casi dell'estate pronti a scendere in campo per la prima volta in stagione. Lo annuncia Tuchel che deve fare i conti con le assenze di Mbappè e Cavani: "Icardi domani può giocare anche se non so se ha 90 o 60 minuti, gli manca la competizione. Neymar? Domani conto su di lui. Sono contento che il mercato sia chiuso, ora è tutto chiaro: conosciamo il nostro gruppo e ono molto felice. Abbiamo talento ed esperienza: Neymar è qui e ora può concentrarsi sul Psg.

Mancano Mbappè e Cavani quindi è necessario che ritorni: è un calciatore nostro ed è disponibile".

Non manca la frecciatina di Tuchel per il brasiliano che in estate ha espresso il desiderio di andare via: "La vita non è così difficile per lui. Vivere e giocare a Parigi non è così male. Se parliamo di tutto quanto è stato detto da Neymar, suo padre, sua madre, il Barcellona c'è da perdere la testa. Ora è tutto deciso e voglio pensare al futuro. Spetta a me prendere decisioni ora. Ritroverà il suo sorriso, poi vedremo".