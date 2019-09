p>CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA BRESSAN/ Intervistato ai microfoni di 'Juvenews.eu', Mauro, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato della situazione della Viola e di Vincenzoancora a zero punti dopo due giornate di campionato: "Il calendario non lo sta aiutando, lo vedo un po' a rischio". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Bressan ha poi aggiunto: "Se dovessero arrivare, nelle prossime partite, altri risultati negativi, probabilmente la sua posizione potrebbe essere messa in discussione".