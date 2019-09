INTER UDINESE TUDOR / Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Udinese. Il tecnico dei friulani si è soffermato soprattutto su Conte: "E' tra i migliori allenatore al mondo, così come San Siro è uno degli stadi più belli. Non vedo l'ora di giocare questa partita. L'Inter è una squadra con grandi giocatori che sono costati tanto.

Non dobbiamo però andare a Milano e subire".

Si parla anche dei singoli: "Lukaku è un campione capace di decidere le gare, ma non c'è solo lui. C'è Sensi che è in grande forma ma sono tutti i giocatori dell'Inter ad essere pericolosi. Noi siamo sulla strada giusta, ho rivisto diverse volte la gara contro Parma. Tre tiri subiti e tre gol, ma la squadra ha giocato bene. Se la rigiochiamo altre volte non finisce con quel risultato.

Sguardo anche in casa propria con il probabile forfait di Okaka: "Stefano non si è allenato con la squadra in questa settimana, è arrivato con qualche problemino".