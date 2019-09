CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA DOUGLAS COSTA / Il calciomercato si è chiuso ormai da qualche giorno ma il futuro di Paulo Dybala continua a far discutere. L'attaccante argentino sembra essere finito fuori dal progetto bianconero e nelle gerarchie adesso è dietro a Gonzalo Higuain. Già a gennaio dunque l'ex Palermo potrebbe fare le valigie per trasferirsi all'estero.

In estate ha detto no ama fra qualche mese le cose potrebbero cambiare. Nel frattempo però Dybala si allena - come è normale - con i suoi compagni e pochi minuti faha postato su Instagram una foto che lo immortala con l'argentino, accompagnata da 'Se queda!'(Rimane) e un'emoticon che ride. Dybala è veramente rimasto in bianconero ma per quanto tempo ancora lo farà?