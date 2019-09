FIORENTINA MONTELLA ESONERO / Due partite, zero punti, sei gol presi e la Juventus al varco: c'è da che preoccuparsi per Vincenzo Montella che sognava un altro inizio di stagione per la sua Fiorentina. Calendario difficile ed errori lo hanno messo già sulla graticola e nonostante le rassicurazioni della società la sua posizione è giudicata a rischio.

Alla vigilia della sfida contro i bianconeri, in conferenza stampa l'allenatore viola si mostra fiducioso: "So che un allenatore viene giudicato dal proprio lavoro, ma fatemi lavorare. Sono sereno, motivato e fiducioso, ho voglia di lavorare: solo oggi ho avuto tutta la rosa a disposizione. Sento grande fiducia da parte della società, ci parlo tutti i giorni. Abbiamo cambiato 18 calciatori, questo vuol dire che la squadra doveva essere cambiata. Sono sereno".