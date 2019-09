FIORENTINA JUVENTUS MONTELLA / Vincenzo Montella in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Juventus. Il tecnico viola ha parlato della sfida contro i campioni d'Italia, annunciando la presenza in campo di Ribery: "Sta bene, non so se ha già i 90 minuti nelle gambe ma in settimana ha lavorato bene. Contro il Perugia è rimasto più di quanto pensassi: se non ci saranno imprevisti, giocherà".

JUVENTUS - "Negli ultimi 8 anni ha perso solo l'8% e il 9% delle partite, è una fuori serie, ma dalle partite impossibili nascono le grandi storie. Dobbiamo mettere in campo convinzione, energia e tecnica. Loro hanno armi ovunque, anche in tribuna: hanno tre squadre. Dovremo essere bravi ad uscire dalla pressione.

Sarà una partita stimolante".

SARRI - "Gli do il bentornato, sono felice di ritrovarlo in campo ma ci sono anche storie fuori dal campo con lui".

CACERES - "Ha giocato due partite intere in Nazionale, ieri si è allenato parzialmente. Devo decidere se è più giusto giudicare cosa vedo in allenamento o in partita. E' un giocatore utile, può giocare in diversi ruoli".

INIZIO NEGATIVO - "Le gare contro Napoli e Genoa hanno dimostrato che abbiamo coraggio, ma che ci manca equilibrio. Lirola e Dalbert sono giocatori più offensivi che difensivi. Le valutazioni da fare sono tante. Ribery vs Ronaldo? Giocano quasi nella stessa posizione, sono vincenti, ma la gara non la devono vincere loro"

CHIESA - "Lo vedo felice, mi auguro che possa segnare visto non ha mai segnato da quando sono alla Fiorentina".