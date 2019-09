NAPOLI MERTENS CALLEJON / Sono arrivati insieme nell'estate 2013 diventando punti fermi del Napoli, ora per Josè Maria Callejon e Dries Mertens potrebbe essere arrivata l'ultimo anno in azzurro. Per entrambi, infatti, il contratto scadrà a giugno 2020 e al momento il rinnovo non è ancora arrivato ma nei prossimi mesi potrebbero esserci novità.

E' quanto afferma alla vigilia diCarloin conferenza stampa, confermando le parole del presidenteche aveva parlato dell'intenzione di prolungare il loro contratto: "Sì, da parte nostra c'è la volontà di continuare perché sono due giocatori affidabili sotto tutti i punti di vista. Con calma, abbiamo il tempo per trovare una soluzione. C'è la volontà mia e della società di trattenerli". Il belga in un'intervista uscita oggi ha parlato del suo futuro dicendo no a Cina e Stati Uniti ("troppo lontano") e ad un cambio di maglia in Italia ("in questo momento non mi immagino altrove in Italia").