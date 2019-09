JUVENTUS DE GEA SOLSKJAER / Tiene banco il futuro di David de Gea al Manchester United. Il portiere spagnolo non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza la prossima estate e, senza l'accordo, potrebbe liberarsi a parametro zero a fine stagione.

Una ghiotta occasione di mercato che ha messo da tempo in preallarme le altre big d'Europa, tra cui soprattutto la

Sul futuro dell'ex estremo difensore dell'Atletico Madrid si è soffermato anche Ole Gunnar Solskjaer: "I discorsi tra il club e il giocatore sono sempre in corso. Vogliamo convincere il miglior portiere del mondo a restare con noi. Mi auguro che David firmi e rimanga qui fino al termine della sua carriera", le parole nella conferenza stampa pre-Leicester del manager dei 'Red Devils'. La dirigenza dello United avrebbe proposto a de Gea un rinnovo faraonico da 17 milioni di euro a stagione.