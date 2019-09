JUVENTUS FIORENTINA SARRI / Gratis alla Fiorentina e poi la reazione della madre alla firma con la Juventus: retroscena su Maurizio Sarri, il suo approdo in bianconero e il rapporto con la Viola.

E' l'amico del tecnico di Figline Aurelioche in un'intervista al 'Corriere dello Sport' svela la sua passione per la Fiorentina: "Sarri farà il suo lavoro da avversario per 90' poi diventerà di nuovo tifoso della Fiorentina (...) una volta mi ha detto che a fine carriera viene qui ad allenare gratis".

Intanto però è andato alla Juventus e si è preso il 'rimbrotto' della mamma: "Scherzare sul suo approdo a Torino? No, non volevo infierire anche perché la mamma di Maurizio quando ha saputo che aveva firmato per la Juve, gli ha detto 'non ti parlo più'". Contro i toscani, Sarri per la prima volta siederà sulla panchina bianconera dopo aver saltato le prime due partite di campionato a causa di una polmonite.