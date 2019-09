JUVENTUS SARRI AGNELLI CENA / Via libera per Maurizio Sarri. L'allenatore della Juventus ha smaltito la polmonite accusata nelle scorse settimane e domani pomeriggio sarà in panchina al 'Franchi' nella trasferta con la Fiorentina.

L'ex Chelsea e Napoli, come comunicato nelle scorse ore dallo stesso club bianconero, presenterà quest'oggi in conferenza stampa davanti ai giornalisti la sfida contro la squadra di Montella. Intanto, in attesa dell'esordio ufficiale a bordocampo, Sarri come riporta il 'Corriere di Torino' ha incontrato la dirigenza della 'Vecchia Signora' al gran completo giovedì sera: oltre al CFO, presente al vertice anche il presidente Andrea