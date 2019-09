JUVENTUS INTER LINDELOF / Il Manchester United si concentra sui rinnovi in questa fase della stagione. Oltre al nodo de Gea, il club di 'Old Trafford' sarebbe al lavoro per i prolungamenti di Lingard e sopratutto di Victor Lindelof.

Stando al 'Sun' il tecnico dei 'Red Devils'starebbe premendo per blindare il difensore svedese, nei mesi scorsi accostato anche a. Per l'ex Benfica sarebbe pronto un rinnovo pluriennale per le prossime quattro stagioni rispetto al contratto in scadenza attualmente nel 2021.