CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / In quella che potrebbe essere la sua ultima stagione con il Napoli, Dries Mertens proverà a battere il record di gol di Hamsik in maglia azzurra (ora è a 110 contro i 121 dello slovacco). Ancora incognite sul suo futuro, visto il contratto attualmente in scadenza con gli azzurri, ma è lo stesso belga a fare un po' di chiarezza in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

"E' presto per andare a giocare in Cina o America - ha spiegato - Mi sento ancora bene e voglio giocare ad alti livelli. Sono concentrato sul campionato, se mi chiamasse un club italiano non so cosa farei ma per il momento non mi vedo con un'altra maglia. Vorrei prima di tutto dare la gioia di un titolo al Napoli e alla città. Contro la Juventus è stata una sconfitta shock, ci ho messo qualche giorno per riprendermi. Ma non molliamo, siamo una squadra che cresce anno dopo anno, forse l'ultimo passo è il più difficile. Non ho rimpianti per non essere andato al, mi spiacerebbe solo se non raggiungessi il record di gol".