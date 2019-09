JUVENTUS INTER CONTE LUKAKU / C'è sempre stato un feeling particolare tra Antonio Conte e Romelu Lukaku. Matrimonio che si è concretizzato, non senza difficoltà e varie traversie, questa estate con il trasferimento alla corte del neo-tecnico dell'Inter del centravanti belga.

L'ex Ct dell'Italia avrebbe voluto alle sue dipendenze Lukaku in più occasioni, ad iniziare dai tempi in cui allenava lacome svela l'ex Manchester United: "Conte nel 2014 mi chiese: 'Vieni a giocare per me?'. C'era una parte di me che diceva 'Aspetta'. Alla fine gli dissi: 'Ora non mi trasferisco, ma alla prossima occasione lo farò'", le parole ad 'ESPN' di Lukaku.

L'episodio si riferisce all'inizio dell'estate, qualche settimana prima del clamoroso divorzio di Conte con il sodalizio bianconero. Nel 2017, invece, fu Mourinho ad anticipare Conte e a soffiare Lukaku all'allora manager del Chelsea per portarlo allo United.