Juventus, bilancio in rosso: obiettivo Champions fondamentale

JUVENTUS BILANCIO CHAMPIONS LEAGUE / La prossima settimana, il 19 settembre, il Cda della Juventus dovrà approvare il bilancio 2018-2019. Bilancio che, stando ai dati resi noti dalla semestrale della Exor, che detiene il 63% del club bianconero, dovrebbe essere in passivo di circa 40 milioni. Conti che per il momento sarebbero negativi anche per quanto riguarda la stagione 2019-2020.

Il dato che più preoccupa è quello dell'indebitamento finanziario netto didi euro. Motivo per il quale la Juventus, per aumentare i ricavi, potrebbe essere costretta a nuove cessioni nel corso della finestra di gennaio o in quella estiva, e soprattutto dovrà provare, oltre che a confermarsi campione d'Italia per la nona volta consecutiva, anche a fare strada in. L'obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro.